Украина

Football.ua анонсирует поединок 22-го тура УПЛ.

В рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги Десна постарается доказать свои амбиции на второе место в очной встрече против Зари.

Десна — Заря

Суббота, 7 марта, стадион им. Гагарина, 14:00, главный арбитр — Катерина Монзуль

Важнейший поединок с точки зрения турнирной таблицы, так как между собой сразятся команды, которые сражаются за место в первой тройке чемпионата, вплоть до серебряных медалей УПЛ. Кроме того, оба клуба претендуют на статус "третьей силы" в украинском футболе, и если на луганчан это звание примеряют уже довольно давно, то "северяне" своими амбициями и быстрым развитием демонстрируют, что также готовы бороться за высшие награды. Тем не менее, именно Десне куда больше нужна победа в грядущей встрече. Даже ничья сохранит комфортный отрыв для Зари к четыре очка.

Команда Рябоконя практически превосходно начала официальные поединки в 2020 году. Да, черниговцы уступили Шахтеру, пропустив под занавес встречи, но если бы не было системы VAR, они бы и вовсе могли увезти три очка из Харькова. В следующих двух поединках Десна осечек уже не допускала. В родных стенах легко был разгромлен Мариуполь (4:0), а в прошлом туре посреди недели "северяне" увезли из Киева победу над Олимпиком (2:1), хоть и не без доли везения (ошибки голкипера дончан в конце встречи). Тем не менее, доказывать свой высокий уровень теперь необходимо против соперника, который как минимум не слабее Десны.

Заря, в свою очередь, имеет стопроцентные показатели в новом году в официальных встречах. На выезде был обыгран Мариуполь (2:1), а в домашних стенах команда Скрипника спокойно заработала три очка в играх против Олимпика и Львова, не пропустив ни одного гола. Несмотря на прогресс Десны, именно Заря остается главным претендентом на третье место, и основным конкурентом Динамо за вторую строчку. Если луганчанам удастся обыграть на выезде "северян", то это создаст солидный отрыв в семь очков, который подпортит турнирные амбиции подопечных Рябоконя.

Фаворита в таком противостоянии определить очень сложно, да и не нужно. Оба коллектива находятся в отличной форме, и оба будут играть исключительно на победу. Возможно, Десна немного больше будет играть на победу, чем Заря. К слову, в аналогичной игре первого круга на своем поле три очка отпраздновали именно луганчане (2:1). Хватит ли сил у черниговцев взять реванш у крепкого соперника — смотрите в самом интригующем поединке 22-го тура.