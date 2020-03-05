Украина

Игрок заработал тяжелую травму на ровном месте.

Официальный сайт Мариуполя сообщает, что полузащитник команды Вячеслав Танковский получил перелом лодыжки в поединке 21-го тура против Ворсклы.

Примечательно, что хавбек заработал травму сам в движении, но арбитр встречи Александр Дердо был другого мнения, наказав вингера полтавчан Ибрагима Кане желтой карточкой за несуществующий фол.

"У Танковского медиальный перелом лодыжки левой голени без смещения. Наложена гипсовая повязка и мобилизация. Срок восстановления — полтора-два месяца", — сказал главный врач клуба официальному сайту.

К слову, сам поединок против Ворсклы Мариуполь выиграл без особых проблем. забив три безответных гола.