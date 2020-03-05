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    05 марта 2020, 17:45

    Символическая сборная 21-го тура УПЛ

    Вашему вниманию символическая сборная 21-го тура украинской Премьер-лиги по версии Football.ua.

    Шахтер - Днепр-1, фото ФК Шахтер
    Шахтер - Днепр-1, фото ФК Шахтер 05 марта 2020, 17:45

    Football.ua представляет свою версию команды недели в украинской Премьер-лиге.

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    Вратарь: Богдан Сарнавский (Львов)

    Кипер львовян стал лучшим в текущем туре не только из-за двух отбитых пенальти от Громова и Леднева. Сарнавский в каждом матче доказывает, что перерос уровень ФК Львов. В прошедшем поединке Богдан совершил ряд шикарных сейвов и если бы не он, "сине-золотые" увезли бы из Запорожья целую "торбу" пропущенных мячей.

    Правый защитник: Томаш Кендзера (Динамо)

    Кендзера провел хороший матч против Колоса, если сравнивать его игру против Днепра-1. В киевском поединке от поляка исходило намного больше угрозы и эффективность его действий также была на высоком уровне. Кендзера отлично действовал как при обороне позиционно, так и участвовал в отборах. С правого фланга Динамо исходило куда больше обострений для ворот Колоса. Томаш прекрасно взаимодействовал с Цыганковым и помог тому отличиться шикарным голом, отдав ключевой пас.

    Центральный защитник: Сергей Кривцов (Шахтер)

    Кривцов как всегда был надежен в обороне. При нахождении опытного центрбека на поле, у гостей не было ни единого опасного момента у ворот Пятова. Пропущенный гол уже состоялся после ухода на замену Кривцова. Также стоит отметить подключение Кривцова к атаке, когда дончане забивали первый мяч Юрчуку.

    Центральный защитник: Сергей Чоботенко (Мариуполь)

    Помимо забитого гола в ворота Ворсклы, Чоботенко отличился уверенной игрой на своей позиции. Полтавчане не имели много возможностей для взятия ворот. Чоботенко со своими партнерами по оборонительной линии фактически выключили из игры атакующих игроков гостей. Как итог, ноль пропущенных голов.

    Левый защитник: Исмаили (Шахтер)

    С левого фланга "горняков" происходила наибольшая угроза воротам днепрян. По сравнению с другими левыми фулбеками в текущем туре, эффективность действий Исмаили была в разы выше. Бразилец стабильно обострял ситуацию у ворот соперника и был надежен при обороне.

    Опорный полузащитник: Леван Арвеладзе (Десна)

    Помимо забитого шального гола в конце матча, который принес Десне три очка, Арвеладзе запомнился отверженной игрой в центре поля. Через Левана проходило большинство атак "северян". Арвеладзе грамотно действовал при обороне, когда Олимпик атаковал позиционно. Как итог, команда Висенте Гомеса не сумела наиграть на победу.

    Опорный полузащитник: Дмитрий Мишнев (Мариуполь)

    Мишнев как всегда был одним из самых активных игроков своей команды. И это принесло свои дивиденды. Дмитрий разгонял атаки "приазовцев" и передачами находил свободные зоны. На его счету забитый гол с пенальти и ассист в случае с третьим голом.

    Атакующий полузащитник: Тайсон (Шахтер)

    Экс-капитан "горняков" как обычно был главным двигателем команды на футбольном поле. Через Тайсона проходило 80% всех атак команды. Также бразилец запомнился эффективностью в своих действиях. Среди множества атак, которые он начинал, не было ни единой обрезки, а все ключевые передачи несли высокую угрозу воротам Юрчука.

    Правый вингер: Виктор Цыганков (Динамо)

    Цыганков классно взаимодействовал с Кендзерой на правом фланге. Благодаря этому дуэту, с их фланга исходило много угроз воротам Колоса. Во втором тайме Цыганков напомнил о себе красивом, когда с передачи того таки Кендзеры отличился шикарным голом в дальнюю девятку.

    Левый вингер: Максим Третьяков (Александрия)

    Александрия разобрала по деталям львовские Карпаты. "Львы" окончательно посыпались, когда Третьяков забил свой второй гол в матче на 58-й минуте. Тем не менее, это были не все заслуги Максима в поединке. Вингер принимал активное участие почти в каждой атаке своей команды, а его Александрия уничтожила Карпаты со счетом 4:0.

    Нападающий: Александр Филиппов (Десна)

    Филиппов, как и вся команды Десны, прекрасно проявили себе в тяжелом поединке. Как и в предыдущих матчах, Филиппов знатно давил на оборону соперника. После быстрого пропущенного гола, именно Филиппов сумел восстановить паритет на табло, после отличной передачи Дениса Фаворова.

    Тренер: Александр Бабич (Мариуполь)

    Стоит отметить тренерскую работу Бабича. После мощной пощечины в прошлом туре от Десны (0:4), наставник сумел собрать команду и не дал пасть духом. Благодаря тому, что "приазовцы" сумели перестроиться после болезненного поражения и добыть три очка в матч против Ворсклы (3:0), команда все еще борется за место в топ-6. При чем победа была добыта не на каком-нибудь "отскоке", а вполне заслуженно, о чем говорят цифры на табло.

     

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    Люди

    Леван Арвеладзе Александр Бабич Исмаили Томаш Кендзера Сергей Кривцов Дмитрий Мишнев Богдан Сарнавский Тайсон Максим Третьяков Александр Филиппов Виктор Цыганков Сергей Чоботенко

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