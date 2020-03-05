Украина

Football.ua подводит итоги 21-го тура украинской Премьер-лиги.

К завершению подошел предпоследний тур первого этапа украинской Премьер-лиги. Шахтер и Динамо смогли реабилитироваться за поражения в прошлом туре, а Днепр-1 лишился надежд на попадание в топ-6. Мариуполь уверенно разобрался с Ворсклой и сохраняет хорошие шансы на попадание в верхнюю группу перед заключительным туром первого этапа. Заря опять вторая, Десна поджимает луганчан и Динамо.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР

Динамо обыграло Колос и частично реабилитировалось за поражение от Днепра-1

обзор матча

Киевское Динамо в первом матче на НСК Олимпийском в 2020-м сумело одержать победу. Жертвой стал Колос, который несмотря на поражение, сохраняет шансы на попадание в верхнюю шестерку УПЛ.

Динамо — Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54



Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) — Соль.



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский (Милько, 82) — Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль — Петров, Емец, Ефремов



На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение).

Колос большую часть первого тайма удачно справлялся с обновленной полузащитой и атакой Динамо, а стартовые минуты так и вовсе, оставил исключительно за собой. Но выжать большее число моментов, чем единственный реальный шанс Лысенко, у команды Костышина так и не удалось. А Динамо просто не переставало процесс вхождения в поединок.Замена Николая Шапаренко уже после получаса игрового времени без связанных с физическим состоянием игрока стала настоящим откровением от Алексея Михайличенко. Шепелев укрепил опорную зону, которая часть проваливалась под натиском соперников, и этот маневр дополнительно помог киевлянам строить атаки на чужие ворота.

Выждав небольшой промежуток времени, пока игровая модель окончательно закрепится в своем основании, "бело-синие" провели разительное наступление с правого полуфланга, которое завершилось передачей в адрес Де Пены в левую половину штрафной, откуда Карлос пробил точно в дальнюю штангу. Отскок ударом по пустым воротам замкнул Фран Соль. Колос пропустил необязательный гол практически в раздевалку, после чего уже не играл настолько уверенно оставшееся время до перерыва. И уже перед свистком арбитра о конце первого тайма случился эмоциональный срыв у стабильно раздававшего предупреждения до этого арбитра Виталия Романова. Судья расценил подкат Задои как опасный для здоровья Цыганкова и выписал игроку Колоса прямую красную карточку.

На второй тайм гости выходили с измененным наконечном атак. Лысенко получил травму в столкновении головами с Шабановым и уже не смог вернуться в строй. Без Владимира, да еще и в численном меньшинстве, Колос мало что мог противопоставить сопернику. Исход поединка получил свой четкий вид после блестящего дальнего удара Виктора Цыганкова в левый верхний угол после классического для этого исполнителя ухода под левую ногу.

Динамо вело игру, попутно контролируя попытки соперника высочить в контратаку. Получалось это далеко не всегда успешно. К примеру, реализованный Кожушко выход один на один с Бойко был сведен на нет правильным решением бригады арбитров об офсайде. VAR в этой ситуации пришелся ко двору. А создал ли что-то еще Колос? А возможно ли было это в ситуации с численным меньшинством? Вопросов много, да и ответы на них нельзя подыскать однозначные. Коллектив Костышина решил придержать силы на последний рывок.

Ворскла Максимова не сумела удивить в третьем матче кряду, по всем статьям проиграв Мариуполю

обзор матча

Полтавская Ворскла приехала в Мариуполь, в надежде добыть вторую кряду победу над командой их Донецкого региона и еще больше оторваться от последнего места УПЛ. Однако, у команды Александра Бабича, видимо, было намного больше мотивации победить в данном поединке, ведь на кону попадание в топ-6.

Мариуполь — Ворскла 3:0

Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80



Мариуполь: Гальчук — Яворский, Чоботенко, Муравский — Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко — Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) — Кулаков (Фомин, 65).



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) — Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао — Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).

Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко — Ндиайе, Васин, Кане.



На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).

Солнечный в этот день город Мариуполь стал прекрасным местом для проведения столь насыщенного событиями первого тайма. Как и в любом захватывающем произведении, у нашей встречи был свой герой и антигерой. И оба эти образа чудесным образом сошлись в единственном футболисте. Центральный защитник полтавчан Альюн Ндиайе поначалу выглядел оплотом надежности для своей команды в обороне, но ближе к исходу первого тайма начал откровенно ошибаться внутри штрафной. В плане указаний для персональной опеки, Альюну пришлось противостоять моторному Кулакову, которому часто удавалось просто выигрывать рывок у своего габаритного опекуна. Так и произошло на 32-й минуте, когда игрок полтавчан лишь толчком в спину сумел остановить рывок нападающего соперников к лицевой на левом фланге штрафной. Достаточный повод назначить пенальти для арбитра. А Дмитрию Мишневу не составило ударом в левый угол развести мяч и голкипера по разные стороны ворот.

Выход хозяевами вперед по счету на табло ничего хорошего не мог предвещать для Ворсклы, которая и так не особо находила подход к противостоянию прессингу со стороны соперников. Дела гостей могли серьезно усугубиться уже при следующей проигранной Альюном скоростной дуэли Кулакову, когда арбитр Александр Дердо просто простил полтавчан, не назначив пенальти. Однако активность Шехича при игре на чужой половине поля еще оставляла надежду на возвращение команды Максимова в игру во втором тайме, хотя и необходимой для этого свежести в ногах футболисты явно были лишены после противостояния Шахтеру.

Главный тренер полтавчан решил бороться с этим двойной заменой после перерыва, однако не успела игроки Ворсклы как следует войти во второй тайм, как тут же получили контратаку на свои ворота, которую прицельным ударом под левую штангу завершил Дмитрий Топалов. Переломный момент игры случился именно в этой ситуации, после чего Мариуполю надо было просто сдерживать соперников от перехода в завершающую треть атак. Большая часть оставшегося времени была посвящена бесцельному розыгрышу мяча полтавчанами в центре поля, в котором малое внимание уделялось фланговой работе, а подступиться через центральную зону к штрафной не позволяла полузащита хозяев. Мариуполь методично выжидал момент для очередного выпада, после чего поставил окончательную точку в поединке на 80-й минуте благодаря усилиям Чоботенко при завершении подачи с правого фланга от Мишнева.

И пускай подопечные Бабича не смогли завершить игру в полном составе — удаление Муравского на 90+4 минуте вряд ли укрепит положение Назария в стартовом составе, а Танковского пришлось убирать с поля из-за травмы спустя четыре минуты после выхода на замену — однако добытый голевой запас уже нельзя было растратить.

Шальной гол Арвеладзе принес три очка Десне в равном матче против Олимпика

обзор матча

В Киев на стадион Динамо имени Лобановского приехала черниговская Десна. Команда Александра Рябоконя находится на одинаковом расстоянии от третьего и пятого мест — разница в три очка. В свою очередь, донецкий Олимпик лишился шансов на попадание в первую шестерку еще в прошлом туре.

Олимпик — Десна 1:2

Голы: Дегтярев, 4 — Филиппов, 6, Арвеладзе, 77

Олимпик: Крынский — Литвин, Снурницын, Зотько — Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко — Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев

Десна: Паст — Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев — Филиппов (Ермаков, 86)

Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин — Филиппов, Будковский, Паст.

Яркая команда Висенте Гомеса в нынешнем году еще не набирала очков в УПЛ. Поэтому свои амбиции они начали реализовывать уже на четвертой минуте поединка, когда Дегтярев головой послал мяч под перекладину после навеса Тейшейры с фланга. Тем не менее, подопечные Александра Рябоконя долго с ответом не тянули — Денис Фаворов отличной передачей нашел Филиппова, а тот не оставил Крынскому шансов в ближнем бою.Гости попытались завладеть территориальным преимуществом, но периодически пропускали выпады соперника. Так, только своевременный выход Паст из ворот спас от неприятностей — Тейшейра выходил один на один.

Буквально в ответной атаке Тотовицкий пробивал головой из чужой штрафной площади, но мяч угодил сетку с внешней стороны. Олимпик играл немного ниже, ожидая ошибки противника, но вовсе не забывал включать прессинг. Один их эпизодов закончился выходом один на один для Кравченко — Никита прокинул мяч мимо голкипера, но защитник Десны помешал забить. Отдыхать команды ушли при равном счете на табло, а начало второй половины игры осталось за "северянами". Уже спустя семь минут подопечные Рябоконя должны были выйти вперед — Калитвинцев ударом со штрафного послал мяч в штангу, а добивание Конопли из выгодной позиции по пустым воротам пришлось выше цели.

Десна продолжала оказывать давление на ворота соперника, но со времен дончане отодвинули игру от своих ворот. Олимпик моментами огрызался, но удару Шахаба, например, существенно не хватило точности. Казалось, что ни одна из команд так и не сможет склонить чашу весов в свою пользу, но Десна добилась желаемого. Арвеладзе закрученным ударом со штрафного послал мяч под перекладину, а Крынский неуклюже сыграл и пустил мяч в сетку ворот. Ужасный "ляп", который испортил все планы дончанам. Подопечные Гомеса пытались отыграться в заключительные минуты, но даже стоящий момент не создали. Десна же забила, но гол был отменен из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал непростую победу гостей.

Как бы Сарнавский не старался, но ему в одиночку не удалось остановить Зарю

обзор матча

Луганская Заря в Запорожье принимала ФК Львов. Хозяева добыли заслуженную победу, но могли забивать намного больше голов, если бы не Богдан Сарнавский. Кипер "сине-золотых" совершил ряд сейвов, в том числе парировал два пенальти. В свою очередь, его партнеры так и не смогли чем-либо удивить команду Скрипника.

Заря — ПФК Львов 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

На 73-й минуте Артем Громов (Заря) не забил пенальти (вратарь).

На 90+2-й минуте Богдан Леднев (Заря) не забил пенальти (вратарь).

Заря: Василь — Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко — Цвек — Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс — Громов, Кабаев.



ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Джонатан (Приймак, 82) — Богунов, Алваро, Шина, Люлька (Велвес, 64) — Ренан (Яковелли, 57).

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс — Гончар, Борзенко, Богунов, Алваро, Братков.

Общий рисунок отчетного поединка выглядел достаточно предсказуемо. Владение мячом за собой оставила команда Скрипника, что сразу повлекло за собой большее число создаваемым возможностей отличиться голом. Гостям оставалось лишь смириться с данным сценарием и искать свои моменты в контратаках. Первый тайм проходил именно в таком ключе, но завершился без забитых голов. Хотя угроза приходила для обоих ворот регулярно.

Особенно футболисты были активны перед уходом на перерыв, когда устроили десятиминутку игры на встречных темпах, завершением которой стало звонкое попадание мяча в правую штангу ворот дебютанта Василя после удара из правой половины штрафной от Ренана. На вторую половину встречи Виктор Скрипник дал больше свободы в действиях Иванисене, после чего Дмитрий начал играть ближе к чужой штрафной. Именно усилиями опорного полузащитника был создан первый гол луганчан, когда опорник пробежался до лицевой на правом фланге, откуда выдал пас в центр штрафной на Кабаева, после чего произошел точный удар Владислава в ближний угол.

После этого Львов поник, начал упускать соперников в своих владениях, что дважды становилось причиной для назначения пенальти. Трижды защитники гостей сыграли рукой внутри и около своей штрафной, и могли уехать домой с четырьмя пропущенными мячами. Однако Громов и Леднев проиграли свои очные дуэли Богдану Сарнавскому, хотя Богдану и удалось перед этим ударно войти в игру роскошно исполненным штрафным с близкой дистанции в правый угол. Методическое добивание соперника от главного тренера Зари путем простых перестановок игроков на футбольном поле.

Шахтер деклассировал Днепр-1, досрочно оставив их вне первой шестерки

обзор матча

После поражения в Полтаве Луиш Каштру решил не прибегать вновь к экспериментам со стартовым составом, выпустив на поле почти всех ключевых игроков. Реабилитация за прерванную 48-матчевую беспроигрышную серию прошла успешно. Дончане еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе в матче. Днепр-1, в свою очередь, досрочно попрощался с верхней шестеркой УПЛ.

Шахтер — Днепр-1 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 — Супряга, 82 (с пенальти)

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70) — Мораес (Фернандо, 74)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал — Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко — Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко — Хобленко (Супряга, 46)

Предупреждения: Бондарь — Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал.

С первых минут Шахтер завладел мячом и ринулся в атаку, что вылилось в забитый гол уже в дебюте встречи — Сергей Кривцов головой вколотил мяч в ворота после подачи Тете с углового. После забитого гола "горняки" не остановились и продолжили нагнетать обстановку около чужой штрафной площади. В одной из атак Коноплянка навесил с правого фланга, а Жуниор Мораес головой послал мяч в дальний угол — Адамюк пытался выбить мяч с линии, но лишь срезал его в ворота. Подопечные Михайленко понесли серьезный удар на стартовых минутах, но так и не смогли отодвинуть игру от своей штрафной площади.

Шахтер же вовсе не сбавлял обороты. Забили ли хозяева еще? Конечно. Жуниор Мораес отдал короткую передачу на Тайсона в штрафной, а тот послал мяч точно в угол. 3:0. Днепряне выглядели обречено, ведь исход встречи к тому моменту уже был решен. К тому же, несколько позже Тете раскачал противника и пробил — Юрчук отразил мяч перед собой, но Коноплянка оказался первым на добивании. 4:0. Первая качественная атака удалась Днепру-1 ближе к исходу получаса игры, когда Хобленко нанес удар из чужой штрафной, но удивить Пятова не удалось. Шахтер продолжал раз за разом разрывать центральную зону соперника и, откровенно говоря, при большей удаче мог забить шесть-семь мячей еще в первой половине игры. Днепр-1 же ответил еще одним ударом Хобленко уже по пустым воротам, но Матвиенко подстраховал Пятова.

Отдыхать команды ушли при солидных 4:0 в пользу "горняков". Казалось, что во втором тайме Шахтер включит эконом-режим и доведет поединок до логического завершение, но все было вовсе не так. Подопечные Луиша Каштру, возможно, несколько уменьшили интенсивность, но ни на секунду не переставали атаковать. Юрчук пришлось знатно потрудиться, чтобы справиться с ударом Жуниора Мораеса из пределов штрафной, а позже с попыткой Тете, который раскачал защитника. Тайсон тоже пристреливался с дальней дистанции, но голкипер днепрян был хорош. Луиш Каштру постепенно ввел в игру Бондаря, Бондаренко и Фернандо.

Первый из них даже смог отметиться, но не в лучшем свете. После удара Назаренко мяч угодил в руку защитнику, а арбитр моментально указал на "точку". Одиннадцатиметровый взялся исполнять Супряга — нападающий не сплоховал. Шахтер провел еще серию атак, но так и не смог больше забить. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу Шахтера.

Карпаты скоропостижно летят ко дну

обзор матча

Львовские Карпаты так и не нашли лекарств от своих футбольных бед. После стартовой ничьей в 2020-м против Днепра-1 (1:1), "львы" потерпели два подряд поражения и продолжают замыкать турнирную таблицу УПЛ. Александрия понемногу начинает выходить на прежний уровень. Победа над Карпатами должна дать хороший толчок команде Шарана перед началом второго этапа чемпионата.

Карпаты — Александрия 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

Карпаты: Каниболоцкий — Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак — Клец (Хахлев, 63), Назарина — Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46) — Дийе

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76) — Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85) — Лучкевич, Мишенко (Довгий, 74), Третьяков — Ситало

Предупреждения: Козак, Халл, Назарина — Мирошниченко, Довгий.

Сразу же после стартового свистка гости завладели игровым и территориальным преимуществом, а львовяне были вынуждены рассчитывать на контратаки. Подопечные Владимира Шарана в дебюте встречи впереди ничего не создали, затем отдав мяч во владение сопернику. "Львы" провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Панькива. Через некоторое время александрийцы снова завладели инициативой и могли повести в счете. Третьяков воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и пробил в ближний угол, а Каниболоцкий потащил мяч, среагировав на удар Максима. После этого игра на некоторое время успокоилась, после чего гости снова предпринимали попытки забить, но не могли вскрыть оборону соперника. Подопечные Романа Санжара имели возможности забить лишь со стандартов, но их подачи ни к чему серьезному не приводили.

В целом, команды не показывали содержательной игры в первой половине встречи, однако один гол все же был забит. Мартинс нарушил правила в борьбе с Бабогло в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Третьяков подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. До окончания первой 45-минутки Александрия продолжала контролировать ход игры, проведя еще несколько затяжных атак, но они к чему в итоге не привели. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе команды Шарана. Карпаты активно начали вторую половину встречи, забрав мяч под свой контроль. Но особой пользы это не приносило, поскольку не возникало даже ударов по воротам. Со временем Александрия перехватила инициативу и перебралась на чужую половину поля. Сперва у гостей дела в атаке не ладились, но затем они удвоили преимущество, сделав громкую заявку на победу. На 58-й минуте Третьяков воспользовался отскоком мяча после заблокированного удара Банада, выдержал пауза и пробил мимо Каниболоцкого — 0:2.

После забитого гола подопечные Шарана вновь отдали мяч сопернику, перейдя на игру вторым номером. "Львы" отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но у них ничего не получалось. Они несколько раз пытали удачу дальними ударами по воротам, но они не несли никакой угрозы для Панькива. Гостям надоела пассивность со стороны соперника, поэтому они снова отправились атаковать. Это у них получалось лучше, нежели у команды Санжара. На 73-й минуте александрийцы довели счет до разгромного. Каниболоцкий потащил удар Ситало головой, а затем сам же Артём и добил мяч в ворота — 0:3.

Через несколько минут Ситало мог оформить дубль, но замешкался с мячом, так и не нанеся удар по воротам. Затем хозяева снова забрали мяч себе, практически всем составом оккупировав чужую половину поля. Там львовяне любыми способами пытались провести хотя бы гол престижа, однако не только не создавали опасных моментов, но и вовсе не пробивали по воротам. А в концовке поединка Карпаты еще и пропустили очередной гол. Банада получил мяч в штрафной площади, развернулся, выдержал паузу и спокойно отправил мяч в ворота при полном попустительстве обороны соперника — 0:4. Как итог, львовяне провели очередной слабый матч и потерпели закономерное поражение.

Посещаемость

Поединки посреди недели прогнозируемо привели на трибуны небольшую армию болельщиков. Относительно приятно порадовала заполняемость на НСК Олимпийском. Несмотря на то, что это был рабочий день и киевляне с треском проиграли матч предыдущего тура, преданные фанаты "бело-синих" все же пришли посмотреть на матч УПЛ. Также стоит отдать должное фанатам Колоса, которые заполнили гостевую трибуну, пожалуй, едва ли не лучше всех остальных гостевых команд на Олимпийском, если не брать во внимание матчи против Шахтера.

Сразу в двух матчах отчетного тура на стадион пришло меньше одной тысячи болельщиков.

Матч Число зрителей Динамо — Колос 8 434 Шахтер — Днепр-1 5 319 Заря — Львов 1 857 Карпаты — Александрия 1 116 Мариуполь — Ворскла 689 Олимпик — Десна 320

Статистика по игроком

В данном туре вновь не удалось отличиться Жуниору Мораесу. Тем не менее форварду сборной Украины удалось оформить ассист и улучшить свои показатели по системе гол+пас. В свою очередь, голами отметились ближайшие преследователи Мораеса в бомбардирской гонке — Богдан Леднев, Александр Филиппов, а также Владислав Супряга, который всерьез претендует ворваться в бомбардирскую гонку, но пока не входит даже в топ-5.

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 15 (1) 18 Богдан Леднев Заря 11 (1) 17 Александр Филиппов Десна 11 (2) 19 Марлос Шахтер 9 (1) 16 Артем Беседин Динамо Киев 8 (1) 13 Тайсон Шахтер 8 (2) 15 Беньямин Вербич Динамо Киев 8 (2) 16 Владислав Супряга Днепр-1 8 (2) 16 Виктор Цыганков Динамо Киев 8 (3) 20

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ Тайсон Шахтер 8 15 Жуниор Мораес Шахтер 6 18 Егор Картушов Десна 6 20 Виктор Цыганков Динамо Киев 5 20 Владислав Кочергин Заря 5 20 Павел Ориховский Колос 4 13 Алан Патрик Шахтер 4 16 Сергей Сидорчук Динамо Киев 4 17 Богдан Леднев Заря 4 17 Валерий Лучкевич Александрия 4 19

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ Гол+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 15+6=21 18 Тайсон Шахтер 8+8=16 15 Богдан Леднев Заря 11+4=15 17 Виктор Цыганков Динамо Киев 8+5=13 20 Александр Филиппов Десна 11+1=12 19 Марлос Шахтер 9+3=12 16 Беньямин Вербич Динамо Киев 8+1=9 16 Владислав Супряга Днепр-1 8+1=9 16 Артем Беседин Динамо Киев 8+1=9 13 Владислав Кочергин Заря 4+5=9 20

Турнирная таблица

Заря второй тур кряду заканчивает на второй позиции в таблице. Претендентов на последнюю путевку в верхнюю шестерку осталось двое — Колос и Мариуполь. Днепр отсеялся. В свою очередь, львовские Карпаты все ближе и ближе к пропасти.

Для того, чтобы Мариуполю попасть в топ-6, им следует обыгрывать Днепр-1 и ждать, чтобы Колос не обыграл Шахтер в заключительном туре первого этапа. Также для "приазовцев" благоприятным результатом будет ничья с днепрянами, в случае, если Колос проиграет "горнякам". В случае равенства очков, Мариуполь окажется выше Колоса в таблице, так как имеет лучшую статистику в очных поединках (1:2; 2:0).