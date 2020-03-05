Украина

Украинский форвард ошибочно принял препарат, в котором присутствует фонтурацетам.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин получил дисквалификацию на один год от всех соревнований за нарушение правил антидопинговой политики.

В организме украинского футболиста при проверке нашли стимулирующее вещество фонтурацетам, прием которого запрещен антидопинговым комитетом ВАДА.

Как сообщил координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко в интервью телеканалам Футбол, Беседин стал жертвой ошибки врача, который дал форварду препарат с запрещенным веществом из-за головной боли, на которую пожаловался футболист.

"Это стимулятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию. При малых дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат.

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", — заявил Максим Бецко.

Стоит отметить, что Артем Беседин сможет вернуться на футбольное поле не раньше 19 декабря 2020 года. Несмотря на проваленный допинг-тест, киевское Динамо продлило контракт с 23-летним украинцем.

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