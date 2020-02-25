Украинский форвард получил далеко не самое серьезное наказание.
АРТЕМ БЕСЕДИН, ФОТО: ФК ДИНАМО КИЕВ
25 февраля 2020, 16:30
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение касательно нарушения правил антидопинговой политики форвардом киевского Динамо Артемом Беседеным.
Как сообщает официальный сайт клуба, УЕФА отстранил 23-летнего нападающего на один год от всех соревнований. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.
"Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина".
"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее", — гласит заявление киевлян.
Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. Примечательно, что из-за этого украинцу грозила дисквалификация до четырех лет.
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