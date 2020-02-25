Украина

Украинский форвард получил далеко не самое серьезное наказание.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение касательно нарушения правил антидопинговой политики форвардом киевского Динамо Артемом Беседеным.

Как сообщает официальный сайт клуба, УЕФА отстранил 23-летнего нападающего на один год от всех соревнований. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.

"Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина".

"О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее", — гласит заявление киевлян.

Напомним, Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против Мальме. Примечательно, что из-за этого украинцу грозила дисквалификация до четырех лет.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.