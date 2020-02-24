Украина

Руководство Динамо поддержало своего форварда.

Президент Динамо Игорь Суркис высказал свое мнение о подозрениях форварда Артема Беседина в употребление допинга со стороны УЕФА.

"Мне тяжело что-либо говорить и это будет не правильно, ведь 24 февраля в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в Динамо такое впервые за долгое время".

"У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам", — сказал Суркис в интервью телеканалу Футбол.

Ранее президент киевлян рассказал о кадровой ситуации в команде и возможных уходах игроков.