Украина

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко снова в обойме.

Коваленко не так давно получил травму, из-за которой пропустил матчи против Десны, Ворсклы и Днепра-1 в чемпионате Украины и против Бенфики в Лиге Европы.

Официальный сайт "горняков" отрапортовал, что Виктор полностью восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам в общей группе.

Вполне вероятно, что полузащитник появится на поле в ближайшем матче против Колоса. Правда, скорее всего, Виктору предоставят лишь несколько минут во втором тайме.

Отметим, что завершающий матч второго круга УПЛ Колос – Шахтер пройдет 8 марта на Оболонь-Арене. Начало — в 17:00.