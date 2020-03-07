Украина

Football.ua анализирует заявку национальной команды на товарищеские поединки против Польши и Франции.

В рамках подготовки к Евро-2020 национальная сборная Украины проведет два товарищеских матча в этом месяце. Соперниками команды Андрея Шевченко станут коллективы, которые также примут участие в будущем европейском форуме — сборные Франции (27-го марта) и Польши (31-го).

Главный тренер "сине-желтых" назвал список игроков, на которых он рассчитывает во время мартовских поединков, а также известны футболисты, которые будут "под боком" у наставника главной команды страны на матчи против французов и поляков.

Разберемся со списком Шевченко. Кто есть, а кого нет.

Вратари

Здесь все стабильно. Тройка Пятов-Лунин-Панькив уже стала традиционной для нынешней сборной. Здесь особо удивляться нечему. И если раньше в компании Пятова и Лунина был Денис Бойко, то за последние несколько сборов место кипера Динамо отобрал вратарь Александрии.

У Бойко часто случались повреждения накануне международных пауз. Да и игровая форма Дениса в последнее время дает четкий повод тренерскому штабу сборной остановить свой выбор на Панькиве, как на третьем вратаре национальной команды. С большой долей вероятности можно говорить о том, что именно в таком вратарском составе "сине-желтые" отправятся летом покорять Европу.

Защита

В оборонительной линии также нет особых сюрпризов. По всей видимости, Андрей Шевченко полностью доволен тем составом игроков, которые у него были во время отборочных поединков к чемпионату Европы. В этой линии также никаких изменений не последовало, по сравнению с предыдущими матчами.

Однако, многие ожидали, что тренерский штаб во время подготовки будет понемногу подпускать к сборной молодых исполнителей, которые в этом сезоне начинают становиться основными игроками своих клубов. Речь про Дениса Попова из Динамо и Валерия Бондаря из Шахтера. Но, несмотря на видимый прогресс за последние полгода, двум чемпионам мира U-20 еще нужно подождать с вызовом в главную команду страны.

Почти точно можно сказать, что тренерский штаб будет ожидать возвращения в строй Никиты Бурды, который должен вернуться на футбольное поле уже в начале апреля. Если центрбек киевского Динамо сумеет вернуться на уровень, который у него был перед травмой, его поездка на чемпионат Европы будет вполне оправданной. На данный момент в расположении сборной есть четыре центральных защитника (Матвиенко, Кривцов, Шабанов и Пластун). Однако, нельзя исключать того, что во время форума могут случиться курьезы с крайними защитниками и Николаю Матвиенко придется отыгрывать фулбека. В таком случае, не лишним будет еще один центральный защитник в заявке.

Кого нет в списке? Наряду с Поповым и Бондарем можно также отметить Евгения Чеберко. Без сомнений можно сказать, что этот футболист еще получит свой шанс дебютировать за сборную при положительной тенденции развития карьеры. Однако, ныне в центре защиты есть куда более сильные и опытные исполнители. Фулбеки Богдан Бутко и Богдан Михайличенко, несмотря на действительно хорошие игровые "скиллы", к их разочарованию, имеют в конкурентах Караваева, Болбата и Миколенко, Соболя, соответственно.

Полузащита

Здесь и начинается самое интересное. Месяц назад появилась информация о том, что Игорь Харатин имеет приглашение от сборной Венгрии. У футболиста есть венгерские корни, и он вполне мог бы стать игроком национальной сборной этой страны. Однако, сам Игорь заявил, что его мечтой является футболка сборной Украины. Мечты сбываются. Хавбек Ференцвароша вполне заслуженно получил дебютный вызов в сборную Украины и имеет прекрасные шансы поехать с ней на Евро-2020. Естественно, что на данный момент рассматривать Харатина как игрока основного состава пока рановато, ведь в средней линии очень высокая конкуренция. Впрочем, на данном этапе очень важно создать качественную глубину состава, ведь именно это и есть главной проблемой нынешней сборной.

Неожиданностью стал вызов Евгения Макаренко, который полностью пропустил календарный 2019-й год из-за травм и последующей проигранной конкуренции в Андерлехте. В январе этого года футболист отправился в аренду в Кортрейк и уже успел отыграть четыре поединка на официальном уровне. Вызов Макаренко — не что иное, как вера в игрока за былые заслуги. Все мы знаем об игровых качествах этого футболиста. И в эти качества также верит Андрей Шевченко, который желает посмотреть на хавбека в товарищеских матчах. Свой четвертый и пока последний матч в футболке сборной Украины Макаренко играл еще в ноябре 2018-го против Турции (0:0).

Также стоит отметить вызов Владимира Шепелева, который не является стабильным игроком в лагере национальной сборной. Но и в Шепелева верит Шевченко, который также будет просматривать игрока на роль запасного в среднюю линию.

В резервный список попали Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — Динамо), Евгений Шахов (Лечче), Роман Безус (Гент) и Александр Зубков (Ференцварош). Последний впервые появился в официальных списках сборной. Таким образом, тренерский штаб намекнул игроку, что за ним наблюдают и что он работает в правильном направлении.

Ни в основном, ни в резервном списках не увидели мы Дмитрия Иванисеню из луганской Зари. Хавбек получил дебютный вызов осенью на матчи против Эстонии и Сербии, и тогда же успел дебютировать. На данный момент тренерский штаб желает просмотреть и других претендентов, а кандидатура Иванисени откладывается на потом.

Отдельно хотелось бы отметить появление в основном списке Андрея Ярмоленко. Безусловно, вингер Вест Хэма — ключевой игрок нашей сборной. Но у Андрея проблемы со здоровьем, а его возвращение на футбольное поле откладывается почти каждый день. По примеру того же Яремчука (который попал в резервный список), тренерский штаб мог со спокойной душой оставить Ярмоленко в резервном списке на "всякий случай" и не тревожить его во время ближайшего сбора. Однако, именно в марте у "сине-желтых" запланированы самые серьезные спарринги. Возможно, по этой причине Андрей Шевченко надеется на то, что к матчам против Франции и Польши Ярмоленко будет готов в полной мере.

В последнее время проблемы со здоровьем все чаще возникают у Марлоса. Хочется верить, что "легионер" нашей сборной сможет вернуть свой прежний уровень и сохранить его вплоть до конца чемпионата Европы, как минимум. С момента дебюта за "сине-желтых" Марлос стал неотъемлемым элементом команды,способным сыграть не только на фланге, но и на позиции инсайда.

О ком тренерский штаб забыл? Дебютного вызова в сборную явно заждались такие исполнители как Богдан Леднев и Владислав Кочергин. Без сомнений можно сказать, что эти игроки находятся на "карандаше" у тренерского штаба. Вполне возможно, что на следующий сбор мы сможем увидеть кого-то из них хотя бы в резервном списке. Такое же можно сказать и о другом "бойце Скрипника" Владлене Юрченко.

Возможно, Денис Гармаш мог бы быть полезен команде со своим опытом, однако он последний раз играл за сборную еще осенью 2017. Похоже, на него тренерский штаб попросту не рассчитывает.

Нападающие

В качестве центрфорварда в заявку вошли Жуниор Мораес и... Артем Кравец. В последний раз форвард Кайсериспора играл за сборную во львовском поединке против Сербии (5:0), выйдя на последние 23 минуты игры. Вызов Кравца стал реальным на фоне травмы Романа Яремчука и "бана" Артема Беседина. В целом, этот ход вполне логичен. В своем клубе Артем не отличается высокой результативностью, но имеет стабильную игровую практику в последние четыре месяца. Еще одним важным фактором является игровой опыт, который есть за спиной у этого игрока.

Поездка Кравца на Евро в роли альтернативного варианта Мораесу и Яремчуку — более чем вероятна. На грядущем форуме тренерскому штабу понадобится минимум три центрфорварда. На фоне отстранения Беседина за употребления допинга, Кравец пока что видится одним из главных претендентов на попадание в данный список. Роман Яремчук попал в резервный список, ведь пока непонятно, сумеет ли он восстановиться в полной мере после травмы к матчам против Польши и Франции. В таком случае, Кравец имеет прекрасную возможность воспользоваться предоставленным шансом.

Кроме Яремчука, в резервный список попал Владислав Супряга. У этого игрока впереди еще долгий футбольный путь, но уже сейчас он получает "комплименты" от тренерского штаба главной команды страны. Не исключено, что, если Супряга продолжит показывать тот уровень игры, который он уже продемонстрировал на старте весенней части УПЛ, то игрок попадет в основной список на последующие товарищеские матчи против Северной Ирландии, Кипра и Израиля. В случае с Супрягой очень важно не перехвалить самого игрока. Опять же, тренерский штаб в данной ситуации просто показал, что следит за успехами футболиста.

Кто мог оказаться в списках, но не оказался? На ум приходят несколько фамилий — Зозуля, Русин и Филиппов.

Уровень второго дивизиона Испании, по всей видимости, не устраивает тренерский штаб сборной, именно поэтому Роман Зозуля уступил "пожарный" вызов в сборную Артему Кравцу.

Назарий Русин после зимнего возвращения в Динамо из аренды пока не смог доказать свою профпригодность Андрею Шевченко, но хочется надеяться, что игрок прибавит во время весенней части и на последующие товарищеские игры попадет хотя бы в резервный список.

Нет в списке и нападающего Десны Александра Филиппова, который с 11 голами является главным преследователем Жуниора Мораеса в бомбардирской гонке Премьер-лиги.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.