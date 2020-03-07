Украина

Украинский нападающий продолжает восстанавливаться после операции на ахилловом сухожилии.

Форвард Гента Роман Яремчук может не успеть восстановиться к началу второго этапа чемпионата Бельгии, сообщает Voetbal Belgie.

Первый этап чемпионата закончится 15 марта, после турнир возьмет паузу на матчи сборных и возобновится в начале апреля.

Сейчас 24-летний Яремчук восстанавливается после травмы ахилла. В последний раз он выходил на поле 26 декабря, а в январе перенес операцию.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов и две результативных передачи в 30 матчах за Гент во всех турнирах.

Несмотря на повреждение, тренерский штаб сборной включил Романа в резервный список на товарищеские игры с Францией и Польшей, которые состоятся 27-го и 31-го марта.