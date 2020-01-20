Украина

Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук пропустит несколько месяцев.

Роман Яремчук, которому понадобилась операция на ахилловом сухожилии, пребывает в оптимистическом настроении, о чем и сообщил в своем Инстаграм.

По словам тренера Гента Йоса Торупа, на восстановление Роману понадобится несколько месяцев (в лучшем случае — 2-3), при этом Торуп отметил, что после травм ахилла не стоит форсировать восстановление, чтобы не усугубить ситуацию.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл за Гент 30 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей. Также на его счету 7 матчей за сборную Украины и 4 мяча в отборе Евро-2020.

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