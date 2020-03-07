Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и луганской Зарей.

Дисквалификация Богдана Михайличенко в минувшем туре не позволила Виктору Скрипнику использовать его в игре против ПФК Львов (2:0). Однако теперь, переди матчем против Десны, стартовый состав луганской Зари выглядит оптимальным. После небольшого отдыха, в линию атаки вернулся "зимний" новичок Перович, а среди атакующих полузащитников присутствуют Леднев и Юрченко.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Будковский, Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Тотовицкий, Конопля, Кузик.

Заря: Махарадзе — Кабаев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек, Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин — Перович.

Запасные: Василь, Каменюка, Цыганикс, Мильченко, Поддубный, Лунев, Громов.

Матч Десна — Заря начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.