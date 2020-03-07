Украина

Подопечные Юрия Максимова одержали победу над дончанами благодаря голу Владислава Кулача (1:0).

В рамках 22-го тура УПЛ полтавская Ворскла принимала донецкий Олимпик. Гости активно начали встречу, забрав мяч под свой контроль. Кравчук мог забить быстрый гол, оказавшись на ударной позиции в штрафной площади, но пробил крайне неудачно. После стартовой активности дончан хозяева перехватили инициативу и пошли вперед большими силами. Однако никаких дивидендов это не приносило, ведь игроки Ворсклы даже не пробивали по воротам Кичака.

Со временем Олимпик вернул мяч себе и едва не повел в счете. Шахаб получил пас от Кравченко и нанес прицельный удар по воротам, но Резник на него среагировал и спас свою команду. В другом эпизоде голкипер полтавчан едва не привез гол в свои ворота, чуть не подарив мяч Шахабу в собственной штрафной, но вовремя исправился. Подопечные Висенте Гомеса еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику.

Хозяева большими силами шли в атаку, но никакой пользы это так и не принесло. Полтавчане не создали ни одного опасного момента в первом тайме, не наиграв на забитый гол. Гости же действовали более содержательно на чужой половине поля, однако и им не удалось открыть счет в первой 45-минутке. Таким образом, команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

После возобновления игры гости снова завладели игровым преимуществом, оккупировав чужую половину поля. Там они провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, однако они не несли реальной угрозы для Резника. Кичаку же однажды пришлось серьезно вступить в игру после удара Шехича, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда.

Через некоторое время подопечные Максимова полностью забрали мяч себе, перебравшись на чужую половину поля, и получили возможность забить благодаря заработанному пенальти. Кичак среагировал на удар Кулача, но спасти не смог — 1:0. После забитого гола хозяева перешли на игру вторым номером, отдав мяч во владение сопернику. Дончане нанесли еще несколько ударов по воротам, но они сгодились разве что для статистики.

На 78-й минуте Кравчук поставил Олимпик в затруднительное положение, заработав удаление с поля. После этого события гости уже практически не атаковали, а полтавчане почти все оставшееся время контролировали мяч. Подопечные Максимова не особо стремились воспользоваться численным большинством, проведя остаток встречи в эконом-режиме. Хозяева довели матч до логического завершения, в итоге взяв реванш у Олимпика за поражение в первом круге. После этой победы Ворскла поднялась на две строчки в турнирной таблице, теперь занимая девятое место. Команда Гомеса же опустилась на предпоследнее место.

Ворскла - Олимпик 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао — Степанюк (Васин, 63)

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук — Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач — Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение)