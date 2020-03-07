Предлагаем вашему вниманию обзор поединка УПЛ.
Десна - Заря, ФК Десна
07 марта 2020, 16:54
В матче 22-го тура УПЛ Десна одержала минимальную победу над Зарей со счетом 1:0. Единственным голом в составе "северян" отличился нападающий Александр Филиппов.
Стоит отметить, что обе команды завершали поединок вдесятером, после того как удаления в первом тайме заработали Алексей Гуцуляк и Максим Лунев.
Десна — Заря 1:0
Гол: Филиппов, 37.
Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) — Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).
Заря: Махарадзе — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цыганикс, 74) — Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин — Кабаев, Перович (Громов, 67).
Предупреждения: Цыганикс — Будковский, Д. Фаворов.
На 23-й минуте был удален Алексей Гуцуляк (Десна) (грубое нарушение).
На 45+3-й минуте был удален Максим Лунев (Заря) (грубое нарушение).
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