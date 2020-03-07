Максимов — о матче с Олимпиком: Играли плохо, но выиграли

Украина

Главный тренер Ворсклы высказался о победе в поединке чемпионата Украины над Олимпиком.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла добыла минимальную победу над Олимпиком благодаря реализованному пенальти Владислава Кулача.

Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов прокомментировал результат встречи, который увеличил его команде шансы на сохранения прописки в чемпионате Украины.

"Лучше пусть будет так. Играли плохо, но выиграли. Футболисты у нас есть молодые, которым 19-20 лет, а также есть более возрастные. У нас нет среднего звена, что самое главное в футболе".

"Переезд в Мариуполь забрал очень много сил. Видел по лицам футболистов, что они вышли опустошенные на тот матч. Нас просто затоптали".

"Сегодня же было наоборот. Олимпик также боролся за победу, но нам повезло больше за счет нашего старания и желания", — заявил Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции.