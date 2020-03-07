Киевляне отправили в ворота соперника три мяча, на которые хозяева ответили лишь точным ударом Гречишкина.
Александрия - Динамо, фото Александрия
07 марта 2020, 18:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Динамо 1:3
Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85
Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий — Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев — Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Пиварич, 85)
Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив — Кедзера, Миколенко, Караваев
Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)