Днепр-1 — Мариуполь. Накануне

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Football.ua анонсирует поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги между Днепром-1 и Мариуполем.

Команда Александра Бабича отправится в Днепр, где буду играть лишь на победу, ради попадания в первую шестерку УПЛ по итогам первого этапа.

Воскресенье, 8 марта, 17:00. Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев). Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Данный поединок мог бы прямым противостоянием этих коллективов за последнюю путевку в топ-6 чемпионата Украины. Но в предыдущем туре днепряне проиграли донецкому Шахтеру (1:4) и досрочно лишились всех шансов на верхнюю группу. В свою очередь, Мариуполь в родных стенах уверенно разобрался с Ворсклой (3:0) и теперь их разделяет одно очко от шестого Колоса. Именно с ковалевцами "приазовцы" и будут вести заочную борьбу за место в топ-6.

Для Мариуполя есть два варианта на успех. Первый: команда Александра Бабича побеждает днепрян с любым счетом и попадает в топ-6, в случае, если Колос в параллельном поединке не обыграет донецкий Шахтер на Оболонь-Арене. Второй: Если Колос проиграет Шахтеру, Мариуполю будет достаточно и ничьей на Днепр-Арене. При таком раскладе у Колоса и Мариуполя будет по 26 очков, но "приазовцы" окажутся выше в турнирной таблице по лучшей статистике в очных поединках.

Поражение Мариуполя автоматически оставит их вне верхней шестерки, вне зависимости от результата матча в Киеве. Кроме этого, "приазовцы" и вовсе могут опуститься на восьмое место, если днепряне окажутся лучшими в очных встречах (матч первого круга в Мариуполе завершился победой хозяев — 1:0).

Днепр-1 также не будет играть спустя рукава. Хоть команда Дмитрия Михайленко и не попадет уже в верхнюю шестерку, но днепрянам стоит задуматься о сохранении место в элите. И если от последнего двенадцатого места их разделяет 10 очков, то от предпоследнего одиннадцатого всего четыре.

Данный поединок пропустят сразу два игрока хозяев: Александр Назаренко и Франческо Ди Франко. У Мариуполя такой игрок один — Назарий Муравский.

прогноз 1:2