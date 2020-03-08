Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал победный поединок против Александрии (3:1).

В 22-м туре украинской Премьер-лиги Динамо на выезде обыграло Александрию (3:1). Важным моментом стала красная карточка, которую хавбек хозяев Артем Довгий получил на 47-й минуте. Беньямин Вербич считает, что в этом случае Динамо повезло.

"В первом тайме, я думаю, мы больше владели мячом, чем Александрия. Создали 2-3 момента, забили. А потом нам повезло, что Александрия получила красную карточку – наконец-то не мы получили", — заявил Вербич в эфире Футбол News.

Динамо заняло второе место по итогам первого этапа Премьер-лиги. Следующий матч "бело-синие" проведут против Десны в Киеве.