Украина

Хорватский защитник вернулся на поле в игре против Александрии в 22-м туре Премьер-лиги.

Защитник Динамо Йосип Пиварич провел свой первый официальный матч за киевлян практически за полтора года – с 3-го ноября 2018, когда он поучаствовал в матче с Шахтером (1:2).

В начале ноября 2018 Йосип получил травму, которая изначально не казалась серьезной, однако из-за проблем со здоровьем он больше в том году не играл. В конце января 2019 он травмировал колено в спарринге с пражской Спартой, после чего перенес операцию.

Хорватский защитник вышел на заключительные 10 минут игры с Александрией, заменив Назария Русина. Хорват успел принять участие в третьей голевой атаке киевлян.

Динамо по итогам первого этапа чемпионата заняло второе место. Следующий матч команда проведет дома против Десны, а с Шахтером сыграет перед перерывом на матчи сборных.