Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги между Колосом из с. Ковалевка и донецким Шахтером.

В поединке с участие действующего чемпиона Украинской Премьер-лиги главное внимание чуть ли не впервые будет приковано не к игрокам донецкого Шахтера. Колос из Ковалевки, дебютант УПЛ в этом сезоне, будет отставить свое право присоединиться к числу сильнейших команд страны во втором этапе розыгрыша национального первенства.

На предстоящую игру со стороны Руслана Костышина мы увидели лишь одну замену, если брать в сравнение встречу прошлого тура против киевского Динамо (2:0): Милько заменил Задою на позиции центрального атакующего полузащитника.

В тоже время, близость первой игры против немецкого Вольфсбурга не оставляет для Луиша Каштру пространства для маневра, поэтому Шахтер вновь сыграет в своем сильнейшем составе, за исключением Тараса Степаненко, место которого в опорной зоне займет Маркос Антонио. Отметим также отсутствие в заявке на игру Марлоса и Алана Патрика, которые не успели полностью восстановиться перед игрой в национальном первенстве.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский — Ильин, Милько, Вильхамссон — Лысенко.

Запасные: Яшков, Максименко, Черноморец, Бондаренко, Морозко, Кожушко, Сорокин.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Дентиньо, Вакула, Болбат, Бондаренко, Сикан.

Матч Колос — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.