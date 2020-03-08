Украина

Приазовцы доиграли поединок в тотальном меньшинстве.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в родных стенах комфортно одолел Мариуполь (3:0).

Примечательно, что гости доигрывали поединок, имея всего восемь игроков в составе и заработав по ходу встречи три красные карточки.

Все началось с того, что на 23-й минуте был удален защитник Сергей Чоботенко после просмотра VAR. Под конец первой половины поле покинул Сергей Яворский, получив вторую желтую, а за 75-й минуте за повторное предупреждение матч не смог доиграть Даниил Игнатенко.

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