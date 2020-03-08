Украина

Мариуполь продолжит игру в меньшинстве.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в родных стенах принимает Мариуполь. После первого тайма счет 0:0.

Примечательно, что на 23-й минуте встречи с поля был удален левый защитник гостей Сергей Чоботенко. Арбитр матча Евгений Арановский принял решение показать красную карточку игроку после просмотра VAR.



Отметим, что системы VAR вообще не должно было быть на этом поединке. Изначально планировалось задействовать систему в игре между Александрией и Динамо, но стадион оказался не готов к работе видеоповторов.

Напомним, во вчерашнем матче между Десной и Зарей главный арбитр Екатерина Монзуль удалила по одному игроку из каждой команды после просмотра VAR.