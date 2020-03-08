Украина

Команды на двоих отправили в ворота семь мячей, а подопечные Луиша Каштру заканчивали матч в численном меньшинстве (3:4).

Украинская Премьер-лига сумела удержать интригу в своем розыгрыше вплоть до последнего игрового дня первого этапа. Перед началом двадцать второго тура оставался открытым вопрос об итоговом составе верхней половины турнирной таблицы, которая по завершению отчетной встречи должна была отделиться от своей нижней соседки, что ознаменовало бы начало второго этапа.

Претендентов на вакантную позицию рядом с Шахтером, Динамо, Зарей, Десной и Александрией было двое. В заочной борьбе состязались ковалевский Колос —дебютант "элитного" первенства — и Мариуполь. Расстояние между командами в один набранный пункт при условии параллельно проходивших встреч делало уровень интриги действительно высоким. Пока подопечные Руслана Костышина боролись в приближенных к домашним условиях "Оболонь-Арены" против действующего чемпиона страны, коллектив Александра Бабича состязался в гостях с Днепром-1 за право обогнать Колос, в случае осечки команды из Ковалевки и собственного успеха, в турнирной таблице.

По стартовым минутам встречи сложно было определить, что именно хозяевам необходимо сыграть на результат в этом поединке. Шахтер выступил в максимально приближенном к основному составе, держа в голове необходимость в скором времени сыграть против Вольфсбурга в Лиге Европы, и уже за первые полчаса решил обеспечить себя результатом. Моменты дончан не заставили себя долго ждать. Коноплянка со штрафного на близкой дистанции проверил на прочность правый каркас ворот, а уже через пару атак Петров не уследил за рывком Мораеса в зону у него за спиной.

Защитнику Колоса пришлось тянуться к мячу фактически вслепую, а форвард соперников успел расположиться между ним и мячом. Пенальти, у мяча Тайсон, который в таких ситуациях оппонентов не прощает. Точный удар в правый угол позволил Шахтеру выйти вперед по счету, а также стал отличным фундаментом для следующих атак дончан.

Подопечные Каштру не упустили возможность поймать соперника на психологическом спаде, заставив Волынца серьезно потрудиться на линии ворот. Голкипер сражался до последнего даже в моменте со вторым пропущенным голом, однако после отражения удара Коноплянки с ближней дистанции, уже не имел возможности парировать добивание из центра штрафной от Мораеса.

Гостям нужны были эти два гола для укрепления собственных позиций. Игру были вынужден пропустить Тарас Степаненко, Марлос и Алан Патрик что несколько выбивало "горняков" из привычного им ритма. Непосредственно о важности успеха для гостей в начале встречи пришлось говорить уже через несколько минут, когда Матвиенко и Пятов в очередной раз своим взаимодействием привезли гол в собственные ворота. И если в Лиссабоне главным виновником был именно защитник, то тут же сам голкипер подарил возможность для Милько нанести плотный удар с правый угол. И вся эта вакханалия футбола проходила на фоне безголевой игры с красным оттенком в Днепре.

После перерыва игроки Колоса вернулись на поле с четким указанием бросить все силы в атаку. У Андрея Пятова заметно прибавилось работы на этом фоне, а больше всего старался нанести ударов по воротам соперника Ориховский. Преимущественно, угроза от Павла приходила с дальней дистанции, так что голкиперу Шахтера удавалось на нее реагировать должным образом. Обстановка серьезно накалилась после редкого контрвыпада гостей. Исмаили в одиночку вскрыл оборону оппонентов рывком по левому флангу, после чего доставил мяч для Тете через ноги Маркоса Антонио. 14-й номер с носка пробил низом в ближний для голкипера угол.

Шахтер ведет в счете. Комфортно. Да еще и перед глазами тренера еврокубкового соперника. И вдруг, Кривцов решил сбивать в своей штрафной Емца. Пенальти был реализован Гавришем посредством удара в правый нижний угол. С этого момента оборона Шахтера начала откровенно плыть. Дошло дело до того, что Каштру пришлось снимать с игры Додо, который раз за разом наделял соперников мячом на половине поля "горняков". Квинтэссенция старания Колоса — третий гол в ворота соперников, который с добивания вколотил Милько, подкараулив отскок от перчаток Пятова.

Нерв поединка продолжал оголяться, но итог был предрешен благодаря очередному голу Мораеса. Жуниор замкнул прострел с левого фланга от Исмаили на ближней штанге, хотя до этого в этот же угол метил своим ударом Майкон, но Волынец достал мяч.

Победу у Шахтера в таких условиях было уже не отобрать, хотя и "горняки" решили усложнить себе задачу в компенсированное время. Второе предупреждение получил Маркос Антонио за "фантомный" фол против Милько на чужой половине. И все это под пристальным вниманием со стороны Оливера Гласнера.

Первый этап розыгрыша сезона Украинской Премьер-лиги подошел к концу. Последнее из возможных мест в верхней половине турнирной таблицы занял в напряженной борьбе Колос, а Мариуполь дополнил состав нижней "шестерки" команд.

Колос — Шахтер 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 — Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75) — Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86) — Ильин, Милько, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 58).



Шахтер: Пятов — Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73) — Мораес.

Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько — Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.



На 90+6-й минуте был удален Маркос Антонио (Шахтер) (второе предупреждение).