Украина

Система VAR вносит свои коррективы в работу арбитров.

Завершился 22-й тур украинской Премьер-лиги, который установил рекорд по количеству красных карточек в сыгранных поединках.

За прошедшие шесть матчей арбитры продемонстрировали девять красных карточек. Предыдущий рекорд — восемь красных в 22-м туре УПЛ сезона-2012/13.

Удаления были в абсолютно всех встречах тура, но больше всего их было в игре Днепр-1 — Мариуполь — целых три игрока приазовцев покинули поле преждевременно. Кроме того, три из девяти удалений были совершены с помощью системы VAR.

Также по итогам тура стали известны составы обеих шестерок на второй этап украинской Премьер-лиги.