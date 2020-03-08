Днепр-1 и Мариуполь будут бороться за сохранение прописки в УПЛ, а Колос пробился в топ-6.
Колос - Шахтер, Фото: ФК Колос Ковалевка
08 марта 2020, 19:06
Завершились поединки первого этапа украинской Премьер-лиги, по итогам которых сформировались составы групп, одна из которых продолжит бороться за чемпионство и еврокубки, а другая — за сохранение прописки в первенстве Украины.
Таким образом, из-за разгромного поражения от Днепра-1 (3:0), Мариуполь оказался вне топ-6, а ковалевский Колос, несмотря на проигрыш в матче с Шахтером (3:4), сохранил шестую строчку в турнирной таблице.
Состав первой шестерки:
1. Шахтер Донецк — 59 очков
2. Динамо Киев — 45 очков
3. Заря Луганск — 43 очка
4. Десна Чернигов — 42 очка
5. Александрия — 37 очков
6. Колос Ковалевка — 26 очков
Состав второй шестерки:
7. Днепр-1 — 25 очков
8. Мариуполь — 25 очков
9. ПФК Львов — 20 очков
10. Ворскла Полтава — 20 очков
11. Олимпик Донецк — 18 очков
12. Карпаты Львов — 13 очков
Напомним, ранее стало известно расписание матчей второго этапа украинской Премьер-лиги.