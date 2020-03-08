Украина

Менеджер днепрян — об игре против Мариуполя.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко дал свой комментарий после матча против Мариуполя, в котором его команда обыграла соперника со счетом 3:0.

"Странная игра. На моей практике это первый случай с тремя удалениями в составе одной команды. Считаю, соперник оказался в очень трудной ситуации. Во втором тайме мы давили и сумели забить первый мяч, после которого соперник, кажется, уже сдался".

"Мы не могли верно построить атаку, чтобы создать момент, нанести удар из пределов штрафной. Начали подавать верхом, но соперник очень хорошо играет головой — особенно этим отмечаются Яворский и Дава. Надо было доставлять мяч в штрафную низом. Мы в перерыве пытались это изменить, и первый гол пришел именно таким образом".

"Что же касается правомерности красных карточек, то с VAR футбол становится более справедливым. VAR может обжаловать или подтвердить красную карточку или взятия ворот", — цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Также вашему вниманию видеообзор поединка с тремя удалениями Днепр-1 — Мариуполь.