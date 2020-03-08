Украина

Наставник приазовцев подвел итог встречи против Днепра-1.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ, в котором его команда проиграла Днепру-1 (0:3), заработав три удаления по ходу встречи.

"Проиграли. Но жизнь на этом не заканчивается. Надо держать удар, и мы с ним справимся. Будем играть во второй шестерке, будем до последнего бороться за стыковые матчи. Сейчас самое главное — восстановиться, ведь играем на Кубок за два дня. Ребята, играя в большинстве, совершили очень много скоростной работы, поэтому надо задуматься уже над кубковой игрой".

"Арбитр? Он отработал на "отлично". Что мы можем. Только пожать руки. Есть другой момент, который огорчает. Мы пропустили первый гол всемером. Двух игроков изъяли, и мы просили игроков Днепра-1 выбить мяч, чтобы провести замену травмированного игрока. Это несколько огорчает. Понятно, что Днепр-1 в большинстве давил, создавал моменты, но первый гол пропустили, когда не было еще одного игрока. Раз не успели закрыть эту позицию".

"Уже после того, как мы встретились с VAR, будем что-то отрабатывать. Надо быть немного хитрее. Агрессия должна быть с холодной головой, потому сейчас, над чем задуматься. Сегодня мы впервые играли с VAR и сыграли неудачно, скажем так", — цитирует Бабича официальный сайт днепрян.

Также свою оценку прошедшему поединку дал главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко.