Украина

Защитник ковалевцев прокомментировал поражение от "горняков" (3:4).

В 22-м туре Премьер-лиги Колос уступил Шахтеру 3:4, пропустив решающий гол на 81-й минуте встречи. Это не помешало ковалевцам финишировать в топ-6, поскольку Мариуполь в параллельном матче проиграл Днепру-1 (0:3), заработав при этом три удаления.

"Мы могли сегодня зацепиться за ничью. Игра давалась. Но это футбол. Самое главное, что мы прошли в топ-6, это очень большое событие для Колоса, в первый же сезон пробиться в верхнюю шестерку. Это достойно уважения", — заявил Емец пресс-службе клуба.

"Мы показали сегодня достойную игру. Не все получалось, но это Шахтер, команда, которая играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Думаю, мы хорошо сыграли. Не пропусти четвертый гол, 3:3, это был бы хороший результат для нас".

В следующем туре Колос сыграет против Александрии на выезде. Базовая дата тура – 14 марта.