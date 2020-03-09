Украина

Полузащитник Колоса прокомментировал поражение от "горняков" (3:4).

В 22-м туре украинской Премьер-лиги Колос на своем поле уступил Шахтеру – 3:4. В этом матче хавбек ковалевцев Вадим Милько забил два гола – в два раза больше, чем за всю карьеру в Премьер-лиге до этой игры.

"Получается, так. Моя позиция немножко другая на футбольном поле, более оборонительная. Значит, сегодня старался и заслужил эти голы", — заявил Милько в эфире Футбол News.

Несмотря на поражение, Колос сумел финишировать в топ-6 в своем первом сезоне в Премьер-лиге в истории. В 23-м туре (базовая дата – 14 марта) ковалевцы сыграют на выезде против Александрии.