Украина

Хавбек предпочел остаться в украинской команде.

В последние несколько месяцев Шахтер работал над тем, чтобы продать полузащитника Веллингтона Нема, сообщает Goal.

По данным источника, стороны не планируют прекращать сотрудничество по обоюдному согласию, но дончане хотят как можно скорее продать 28-летнего бразильца.

Отмечается, что в услугах футболиста была заинтересована Форталеза, и что клуб сделал "горнякам" официальное предложение по Нему, но сам игрок отказался уходить из Шахтера.

Напомним, хавбек первую половину сезона провел в аренде во Флуминенсе, а после возвращения выступает за дубль дончан.

В последнем матче УПЛ Шахтер на выезде добыл яркую победу в противостоянии с Колосом (4:3).