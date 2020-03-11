Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

Минай примет на своем поле Ингулец в матче четвертьфинала Кубка Украины

Минай — Ингулец

Среда, 11 марта, Минай, Минай, 15:00, главный арбитр — Денис Шурман (Киевская обл.). Прямая трансляция на канале Uzhnet plus TV в YouTube.

Волей жребия в четвертьфинале этого розыгрыша Кубка Украины сошлись Минай и Ингулец. Это означает, что в 1/2 финала точно сыграет представитель Первой лиги. В прошлом сезоне Ингулец совершил настоящую сенсацию, пробившись в финал кубкового турнира, где уступил Шахтеру. В этом сезоне команде из поселка Петрово будет вполне по силам повторить свое достижение, но и Минай не намерен сдаваться без боя.

Тем более что в этом противостоянии сложно выделить фаворита. После первой половины сезона Минай и Ингулец идут бок о бок в турнирной таблице, находясь в плотной группе лидирующих команд в Первой лиге. Они не только являются серьезными претендентами на повышение в классе, но и вполне могут стать победителями по итогам сезона, ведь их отставание от идущего первым Руха составляет лишь два пункта.

К матчу оба коллектива подходят без особой игровой практики, ведь сезон во втором по значимости украинском дивизионе возобновляется лишь через несколько недель. Однако они, по крайней мере, будут находиться в равных условиях. Подготовку ко второй половине сезона команды завершили лишь на прошлой неделе, вернувшись домой с турецких сборов. Этот поединок и должен показать, кто с большей пользой провел зимний перерыв и лучше подготовился.

В текущем сезоне команды встречались между собой в матче первого круга в конце августа. Поединок на поле Ингульца завершился ничьей со счетом 1:1. Закарпатский клуб вышел вперед в середине первого тайма и вел в счете большую часть поединка, но позволил хозяевам сравнять на исходе матча.

Ориентировочные составы:

Минай: Попович – Стасюк, Маткобожик, Допилка, Жичиков – Ткачук, Гавриленко – Араужо, Страшкевич, Карноза – Нуриев.

Ингулец: Шуст – Фатеев, Ковалев, Павлов, Синегуб – Коробка, Лупашко, Запорожец, Щедрый – Сичинава, Мишуренко.

прогноз 2:1

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