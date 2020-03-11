Украина

Полузащитник Шахтера поделился эмоциями после операции на мениске.

Тарас Степаненко перенес операцию в Лондоне. Причиной, как и сообщал Football.ua, стали проблемы с мениском.

"Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться , сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких- это самое дорогое , что у нас ", — написал Степаненко в своем Инстаграме.

Ориентировочно, Степаненко понадобится около месяца на восстановление после операции. Он не поможет Шахтере в матчах с Вольфсбургом в Лиге Европы, а также национальной сборной Украины в товарищеских играх с Францией и Польшей в конце марта.