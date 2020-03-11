Украина

Ньюкаслу в ближайшее время придется обходиться без своего основного вратаря.

Голкипер Ньюкасла Мартин Дубравка выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы колена, сообщает Sky Sports. Вратарь получил повреждение в матче против Саутгемптона (1:0)

Дубравка перешел в Ньюкасл в январе 2018 года. Дебютировав в феврале того же года, он ни разу не пропускал игр Премьер-лиги.

В октябре 31-летний словак продлил контракт с "сороками" на шесть лет. Кроме Дубравки, Ньюкасл недавно продлил договоры с полузащитниками Джонджо Шелви и Мэттью Ритчи, а также центрбеком Федерико Фернандесом.

В 29 играх АПЛ в нынешнем сезоне Мартин пропустил 41 мяч, девять поединков отстояв "на ноль".

За девять туров до окончания Премьер-лиги Ньюкасл с 35 очками идет на 13-м месте, опережая зону вылета на восемь очков.