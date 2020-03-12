Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Кубка Украины.

Последнюю путевку в полуфинал Кубка Украины между собой разыграют Десна и Bорскла.

Десна — Ворскла

Четверг, 12 марта, 19:00. Стадион им. Гагарина, Чернигов. Главный арбитр — Евгений Арановский. Прямая трансляция — канал Униан.

Десна набрала отличный ход в последних поединках и собирается подкрепить успешную серию проходом в полуфинал Кубка Украины. Подопечные Александра Рябоконя разгромили Мариуполь, одолели Олимпик и в важнейшем поединке справились с Зарей. Такие результаты позволили вплотную подобраться к третьему месту.

На предыдущей стадии турнира "северяне" в результативном матче обыграли Николаев (4:2). Десна несколько преобразилась в зимнее трансферное окно и имеет намного больший спектр возможностей в атаке, который команды Рябоконя обязательно придется продемонстрировать, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

Полтавчане, в свою очередь, ожили после зимней паузы и начали набирать очки в весенней части сезона, которые пока что позволяют забыть о серьезной угрозе вылета из элитного дивизиона. На прошлой стадии турнира Bорскла прошла Колос благодаря победе с минимальным счетом на выезде. Полтавчане вряд ли смогут побороться за плей-офф за Лигу Европы, а потому должны показать себя в Кубке Украины.

Команда Максимова продемонстрировала, что готова дать бой абсолютно любому сопернику. Теперь полтавчан, определенно, стоит опасаться, несмотря на их не лучшую позицию в турнирной таблице. Можно с уверенностью сказать, что на поле будет настоящее сражение за каждый сантиметр территории, но мастерство Десны должно дать о себе знать.

Не сыграет: Гуцуляк

прогноз 1:0

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.