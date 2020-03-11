Украина

Главный тренер Динамо дал комментарий после кубковой игры.

Динамо сразилось с Александрией в поединке 1/4 Кубка Украины и добыло минимальную победу в компенсированное время.

Алексей Михайличенко остался доволен своими подопечными. Тренер считает, что те молодцы, ведь хорошо выглядели в меньшинстве.

"Чем этот матч отличался от предыдущего матча с Александрией? Тем, что это кубок. Если говорить о прошлой игре, то тот матч был сродни кубку, а это настоящий кубок. Очень благодарен игрокам, что они не опустили руки, и час играя в меньшинстве, забивали, доминировали, создавали моменты, отменяли, а затем опять забивали, поэтому они молодцы, потому что доиграли", — заявил Алексей Михайличенко клубному Youtube-каналу.

Отметим, что помимо киевлян путевку в полуфинал также получили Минай и Мариуполь.