Украина

Наставник поделился впечатлениями от тяжелой кубковой победы над Александреий.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко пообщался с журналистами после кубкового поединка против Александрии (1:0).

"Если брать кубковые матчи с Шахтером и Александрией, то это настоящие кубковые игры. Сложные, зрелищные, с большим количеством борьбы, но победные. Это очень радует. Что касается самой игры, то я благодарен ребятам за то, что, оставшись вдесятером, они продолжали играть в футбол, доминировать, им хватило и физической готовности, и мастерства, чтобы контролировать игру и, на мой взгляд, заслуженно в ней победить".

"Замена Соля? Травмы не было, просто мы понимали, что в игре с Александрией Фран не до конца выполняет функции, которые мы от него хотели. Он очень готовился к сегодняшней игре, возможно, где-то перегорел. Потому что были моменты с его участием, когда мяч летал по вратарской и не находил никого. В подыгрыше и активности он на сегодняшний день немного уступает Русину, поэтому мы решили сделать замену, чтобы изменить игру".

Также наставник прокомментировал функциональную готовность Виктора Цыганкова проводить весь матч.

"Вы прекрасно понимаете, что Виктор пропустил сборы и физически находится не в том состоянии, которое позволит ему играть в каждом матче от начала до конца. Чтобы дать ему хорошо подготовиться и реализовать себя, мы сделали такой выбор. Мы разговариваем с игроками и знаем, как они себя чувствуют и насколько готовы сыграть. Поэтому очень важно, когда Цыганков выходит и дает другой импульс игре команды", — приводит слова специалиста журналист Football.ua Вадим Адаменко.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо — Александрия.