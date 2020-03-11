Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины добыло трудную победу над Александрией на своем поле.

Киевляне почти весь второй тайм играли в меньшинстве, а решающий гол был забит уже в дополнительное время.

Обзор матча:

Динамо - Александрия 1:0

Гол: Цыганков, 106

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Сидорчук — Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117) — Соль (Русин, 46)

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин — Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Предупреждения: Кадири, Сидорчук, Попов — Бухал, Довгий, Мирошниченко, Гречишкин

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)

Отметим, что главному тренеру Александрии Bладимиру Шарану стало плохо после матча.