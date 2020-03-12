Вратарь рассказал о кубковом успехе киевлян.
Георгий Бущан, ФК Динамо
12 марта 2020, 12:11
Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал победу над Александрией (2:0) в Кубке Украины.
"Эмоции положительные, хорошо, что мы дотянули, выиграли. Приветствую всех болельщиков, команду, руководство. Игру с Шахтером этот матч не напоминал, там было несколько иное напряжение.
Была очень хорошая поддержка. Карантин – это просто вынужденная мера. Считаю, что если он поможет, тогда поиграем и без зрителей.
Гол Цыганкова поставил точку всей работы нашей команды в этой игре", – приводит слова Бущана официальный сайт клуба.
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