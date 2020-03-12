Украина

Словенец прокомментировал победу киевлян.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился своим мнением о поединке с Александрией (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины.

"С настроем абсолютно никаких проблем не было, ведь это другой турнир, Кубок Украины. И наша цель в этом сезоне – завоевать трофей. Главным было быстро восстановиться и подготовиться к сегодняшнему матчу с александрийцами.

Если честно, показалось, что соперник не знал, что делать, оставшись в большинстве. Даже играя вдесятером, мы гораздо больше владели мячом. Только в последние пять минут экстра-тайма, пропустив гол, они начали атаковать, забрасывать мяч длинными передачами. Мы сегодня выглядели лучше Александрии по игре и одержали заслуженную победу. Как, впрочем, и в предыдущем матче на поле соперника.

Витя Цыганков всегда усиливает игру, когда выходит на поле. Он такой игрок, которому достаточно одного момента, чтобы забить важный гол, решить судьбу встречи. Он – один из лучших фланговых полузащитников в Украине. Сегодня его выход на поле помог команде. Русин также усилил игру, все время держал защиту соперника в напряжении.

Жаль, что это была последняя игра с болельщиками перед введением карантина, а на стадионе собралось мало зрителей. Конечно, футбол без болельщиков – это не футбол. Совсем другая атмосфера, настроение. Но здоровье людей – превыше всего. Если такое решение приняли, значит, так надо", – рассказал Вербич в интервью официальному сайту клуба.

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