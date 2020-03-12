Украина

К матчам молодежной команды будут готовиться 23 игрока.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань огласил заявку команды на матчи с Мальтой и Северной Ирландией в отборе на Евро-2021.

Вратари: Дмитри Резник (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Олег Билык (Александрия).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота (оба — Динамо), Ефим Конопля (Десна), Евгений Чеберко (Заря), Роман Вантух, Владислав Бабогло (оба — Александрия).

Полузащитники: Богдан Билошевский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (все — Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все — Днепро-1), Артем Бондаренко (Шахтер), Богдан Леднев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Дмитрий Топалов, Виктор Корниенко (оба — Мариуполь), Андрей Кравчук (Олимпик).

Нападающий: Владислав Супряга (Днепр-1), Назарий Русин (Динамо).

Резервный список: Владислав Кучерук, Данила Скорко (оба — Динамо), Максим Лунев (Заря), Олег Кожушко (Колос), Тимур Стецьков (Александрия), Ахмед Алибеков (Слован), Валерий Бондар (Шахтер).

Украина проведет выездной матч с Мальтой 27 марта и примет на своем поле Северную Ирландию 31 марта.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники сборной Украины U-21 в 2020 году.

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