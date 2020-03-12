Украина

Хавбек рассказал об ожиданиях от матча с приазовским клубом.

Полузащитник Днепра-1 Юрий Вакулко поделился своим мнением о предстоящем матче с Мариуполем и прокомментировал предыдущую встречу с приазовцами.

"Настроение хорошее, поскольку мы набрали семь очков в четырех матчах после восстановления сезона, при том, что у нас были серьезные соперники. Конечно, обидно, что не сумели зацепиться за первую шестерку, к чему нам не хватило буквально одного-двух очков. Их мы вполне могли набирать в матчах, где не должны были терять очки.

Конечно, мы ожидаем, что Мариуполь приедет очень заряженным на победу, хотя, если вы смотрели прошлый матч, то мне кажется, что все удаления у мариупольцев были справедливыми. Действительно, это повлияло на игру, но обвинять в этих эпизодах арбитров было бы несправедливо. Мариупольцы тогда вышли на поле агрессивными, а сейчас вообще у них будет двойная мотивация. Как говорят, будут по-спортивному злые.

Не нравится VAR? Я говорил, что мне не нравится то, что арбитр просматривал эпизод довольно долго – это касалось игры с Динамо. В матче с Мариуполем все происходило довольно быстро – судья принял решение буквально за 30-40 секунд. Главное, чтобы рефери принимал правильные решения. Как и всегда, здесь есть свои плюсы, есть минусы, кто-то за, кто-то против. Сегодня это нам помогло, но когда будет наоборот, и VAR сыграет против нас, это нам не понравится", – приводит слова Вакулко официальный сайт клуба.

Матч Днепр-1 – Мариуполь в 23-м туре УПЛ состоится в Днепре в субботу, 14 марта.

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