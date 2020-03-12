Стали известны стартовые составы команд на поединок четвертьфинала Кубка Украины между черниговской Десной и полтавской Ворсклой.
Юрий Максимов, фото ФК Ворскла Полтава
12 марта 2020, 18:38
Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Конопля — Ермаков, Арвеладзе — Картушов, Тотовицкий, Кузык — Хлебас.
Запасные: Литовка, Огиря, Домбровский, Филиппов, Калитвинцев, Старенький, Будковский.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин —Васин, Луизао, Кане — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Шехич, Кравчук, Ребенок, Степанюк.
Матч Десна — Ворскла начнется 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.