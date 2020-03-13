В матче Львов U-21 — Десна U-21 было забито 11 голов

Матч выдался результативным.
Фото УПЛ
13 марта 2020, 14:37
В рамках 23-го тура нижней шестерки молодежной Премьер-лиги ФК Львов принимал черниговскую Десну.
Первый тайм завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев, а во второй половине игры счет был доведен до 6:5.
На данный момент ФК Львов располагается на седьмой строчке, имея в активе 26 очков. Десна с 18-ю пунктами занимает 9-е место.
Примечательно, что ФК Львов в среднем за чемпионат забивает лишь 1,5 голов за матча, а пропускает 2,14. В свою очередь, Десна в воротах соперника в среднем расписывается 1,3 за игру, а пропускает всего 2,1.
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