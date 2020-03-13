Украина

Владелец Олимпика уверил, что уход испанского специалиста не связан с последними результатами команды.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал отставку Висенте Гомеса с должности главного тренера команды.

"Никаких особых причин не было. Приняли это решение в процессе разговора. Дай Бог успехов Висенте дальше, я считаю, что это очень хороший тренер. Гомес многому научил нас, мы увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем, думаю, у него большое будущее", — заявил президент в интервью телеканалу Футбол.

"Я верил, что он правильно работает. Поддерживал и тренера, и игроков. Последние результаты — не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руки и пожелать удачи".

На временной основе командой будет управлять Игорь Климовский.

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