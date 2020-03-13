Украина

Нападающий днепрян — о матче против приазовцев.

Нападающий Днепра-1 Алексей Чичиков, который сделал дубль в прошлой игре против Мариуполя, высказал свое мнение о грядущей игре против приазовцев.

"Три удаления у Мариуполя в первом матче? Было бы глупо не использовать такое преимущество. В таких случаях, в основном, идет штурм ворот. Соперник отдает территорию, понимает, что ему трудно создать какой-то момент. Дело во времени и в сопернике: хватит сил устоять в оставшиеся минуты".

"У них не будет дисквалифицированных игроков, поэтому не понятно, какой будет состав. Тем более, что между нашими матчами Мариуполь еще имел кубковую игру. В любом случае мы будем атаковать и пытаться достичь стопроцентного результата — такого, как в прошлый раз", — сказал Чичиков официальному сайту днепрян.

К слову, нападающий Днепра-1 попал в символическую сборную по итогам 22-го тура.