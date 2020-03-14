Украина

Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Шахтера Исмаили пропустит матч против Зари из-за проблем со здоровьем, сообщает Футбол News.

Бразильский фулбек получил повреждение в матче Лиги Европы против Вольфсбурга (2:1). Футболист не принимает участия в тренировках "горняков" и не сможет выйти на поле в ближайшем поединке.

Также Луиш Каштру не сможет рассчитывать на полузащитника Маркоса Антонио, который заработал дисквалификацию.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 30 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Матч Заря – Шахтер в 23-м туре УПЛ состоится в Запорожье в воскресенье, 15 марта.

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