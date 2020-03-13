Лига Европы

Бразильский защитник досрочно закончил матч из-за повреждения.

Шахтер на выезде обыграл Вольфсбург в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Однако есть место и плохим новостям в стане "горняков" — Исмаили получил повреждение. Об этом сообщил главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Отметим, что бразилец покинул поле на 67-й минуте встречи. Его место занял Давид Хочолава.

Напомним, что из-за травмы мениска на месяц из выбыл полузащитник дончан Тарас Степаненко.