Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги между днепровским Днепр-1 и Мариуполем.

И недели не успело пройти с момента фантастического по своему ходу поединка между этими командами на "Днепр-Арене". Мариуполь в той игре получил сразу три удаления для своих игроков от арбитра, поэтому предстоящая игра не могла пройти без ротации. Чоботенко и Яворского в центре обороны заменили Муравский и Быков, а Игнатенко в центре поля Бабич заместил выходом Максима Чеха. При этом, приазовцы полностью перекроили свою линию атаки.

Днепр-1 не нуждался в столь сильной ротации, поэтому замены Кравченко, Сватка и Супряги не вызывают особых вопросов.

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов — Назаренко, Ди Франко, Вакулко, Булеца — Хобленко.

Запасные: Юрчук, Шаповал, Снижко, Чичиков, Коркишко, Супряга, Гуйе.

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Быков, Дава — Кирюханцев, Чех, Федорчук, Горбунов, Топалов — Чурко, Фомин.

Запасные: Поспелов, Сагуткин, Кулаков, Тищенко, Полегенько, Кащук, Библик.

Матч Днепр-1 — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.