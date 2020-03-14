Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
ПФК Львов — Карпаты, Фото: ПФК Львов
14 марта 2020, 17:30
В Украине стартовал второй этап Премьер-лиги, где во второй группе во второй раз кряду встретились между собой ПФК Львов и Карпаты.
Команды, как и в прошлом туре, вновь не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1. Сперва Братков срезал мяч в свои ворота на 27-й минуте, а уже во втором тайме гол Яковелли принес Львову ничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Львов — Карпаты:
ПФК Львов — Карпаты 1:1
Голы: Яковелли, 50 — Братков, 27 (в свои ворота)
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62) — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро, Ренан (Ныч, 63) — Яковелли (Велвес, 82)
Карпаты: Кудрик — Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч (Деда, 71), — Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук
Предупреждения: Яковелли, Сабино, Приймак - Бойчук, Халл, Клец, Г. Пасич
Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение)
На 86-й минуте Назарина не реализовал пенальти (вратарь)
На 88-й минуте Татарков не реализовал пенальти (вратарь)