Украина

Форвард Днепра-1 Владислав Супряга демонстрирует высокую результативность.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле принимал Мариуполь. Хозяева сумели обыграть гостей, отправив в их ворота два гола.

Один из мячей на свой счет записал Владислав Супряга. Таким образом, в весенней части нападающий отличился уже шестью голами.

Супряга забивал в ворота Динамо (хет-трик), Карпат, Шахтеру и Мариуполю.

В текущем сезоне Супряга провел 18 матчей в УПЛ: на его счету девять голов и один ассист.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.