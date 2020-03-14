Форвард Днепра-1 Владислав Супряга демонстрирует высокую результативность.
ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА, ФОТО: ФК ДНЕПР-1
14 марта 2020, 19:26
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле принимал Мариуполь. Хозяева сумели обыграть гостей, отправив в их ворота два гола.
Один из мячей на свой счет записал Владислав Супряга. Таким образом, в весенней части нападающий отличился уже шестью голами.
Супряга забивал в ворота Динамо (хет-трик), Карпат, Шахтеру и Мариуполю.
В текущем сезоне Супряга провел 18 матчей в УПЛ: на его счету девять голов и один ассист.
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